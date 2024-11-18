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Лукашенко призвал облегчить передвижение граждан через границу

Лукашенко высказался за свободу передвижения через границу Белоруссии и РФ

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Dmitri Lovetsky/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за обеспечение свободы передвижения через белорусско-российскую границу. Об этом он заявил на встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, передает БелТА.

Он рассказал, что знает, как тесно общаются между собой белорусы и жители Смоленской области.

«Россияне часто приезжают за покупками или даже окунуться в Трофимовой кринице <...> Целая очередь. Откуда? Со Смоленской области. Даже больше, чем белорусов. Я всегда этому рад», — сказал Лукашенко.

«Но для того, чтобы все было нормально, надо обеспечить свободу передвижения людям», — считает белорусский лидер.

По словам политика, когда ему говорят, что где-то на границе Белоруссии со Смоленской областью «кто-то кого-то проверяет, задерживает», ему становится плохо.

Белорусский президент добавил, что страна не препятствует тесному общению и поездкам граждан двух государств. «Пусть люди едут, куда они хотят», — заключил он.

11 ноября Белоруссия и Россия завершили работу над договором о гарантиях безопасности.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии будут «серьезно разбираться» с бомжами и тунеядцами.

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