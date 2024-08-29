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Дагестанский зоопарк уличили в жестком обращении со львами

В дагестанском зоопарке издеваются над львами и держат их в тесных клетках

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Depositphotos

Туристы и зоозащитники жалуются на зоопарк в Дагестане из-за жестокого обращения с дикими животными, сообщает Mash Gor.

По данным Telegram-канала, над львами издеваются в частном зоопарке на территории базы отдыха «Главрыба» в Казбековском районе. Зверей, нуждающихся в свободе, держат в крошечных клетках и запугивают.

«Маленькие клетки, нехорошее содержание животных в этих клетках, и отношение соответственно. Сейчас новый закон есть, [по нему] в зоопарках должны быть полувольные условия содержания для его физического и психического состояния. Такая клетка 2 на 2 не должна быть сейчас», — перечисляет проблемы активистка Джамиля.

Управляющая «Главрыбы» в ответ на обвинения заявила, что на скандальном видео работник обошелся грубо со львом из необходимости. Якобы таким образом животное выгоняли из клетки, чтобы ее помыть.

Ранее Федерацию конного спорта обвинили в жестокости к лошадям во время съемок фильма.

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