Медведчук заявил, что попытки Зеленского диктовать Западу свои условия нереализуемы

Президент Украины Владимир Зеленский пытается поставить коллективный Запад в неудобное положение и диктовать ему свои условия, однако это не принесет ожидаемых результатов. Такое мнение выразил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.

По словам Медведчука, после победы на выборах президента США Дональда Трампа Зеленский «продолжает валять дурака», что до недавнего времени находило понимание и поддержку в среде западных политических элит. Однако времена изменились, и со стороны избранного президента США поддержка Украины едва ли будет прежней — что не вполне понимают в офисе украинского президента.

«Зеленского продолжает распирать от собственной значимости, и он говорит о том, что уже поставил условия новому американскому президенту, с которыми тот якобы уже почти согласился», — пишет Медведчук.

Медведчук полагает, что возможной стратегией Зеленского станет неожиданный срыв мирных переговоров, от которого «все будут в шоке». После этого последует новый виток эскалации, чего, по мнению председателя совета движения «Другая Украина», и желает украинский лидер.

13 ноября Медведчук заявил, что прекращение боев по всей линии фронта не приведет к справедливому миру на Украине, так как не устранит причин конфликта.

Ранее Медведчук рассказал, как Зеленский будет пытаться «понравиться Трампу».