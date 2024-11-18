Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведчук заявил, что попытки Зеленского диктовать Западу свои условия нереализуемы

Медведчук: Зеленский «валяет дурака» и не сможет диктовать Трампу свои условия

close
РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский пытается поставить коллективный Запад в неудобное положение и диктовать ему свои условия, однако это не принесет ожидаемых результатов. Такое мнение выразил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.

По словам Медведчука, после победы на выборах президента США Дональда Трампа Зеленский «продолжает валять дурака», что до недавнего времени находило понимание и поддержку в среде западных политических элит. Однако времена изменились, и со стороны избранного президента США поддержка Украины едва ли будет прежней — что не вполне понимают в офисе украинского президента.

«Зеленского продолжает распирать от собственной значимости, и он говорит о том, что уже поставил условия новому американскому президенту, с которыми тот якобы уже почти согласился», — пишет Медведчук.

Медведчук полагает, что возможной стратегией Зеленского станет неожиданный срыв мирных переговоров, от которого «все будут в шоке». После этого последует новый виток эскалации, чего, по мнению председателя совета движения «Другая Украина», и желает украинский лидер.

13 ноября Медведчук заявил, что прекращение боев по всей линии фронта не приведет к справедливому миру на Украине, так как не устранит причин конфликта.

Ранее Медведчук рассказал, как Зеленский будет пытаться «понравиться Трампу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами