Прекращение боев по всей линии фронта не приведет к справедливому миру на Украине, требуется устранение причин конфликта. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в своей колонке на «Смотрим.ру».

Таким образом, он прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что он в течение суток может завершить конфликт на Украине.

По мнению Медведчука, если просто прекратить огонь и провести разграничения, как это было с западной и восточной Германией или с Кореей, причина конфликта никуда не денется.

Политик выразил мнение, что «режим Владимира Зеленского давно превратил страну в концлагерь», где преследуются инакомыслящие, он ввел в действие законы и репрессии против собственного народа.

Медведчук заявил, что справедливости хочет и Россия, у границ которой собрались базы НАТО.

Ранее издание Weapons and Strategy писало, что Зеленскому без помощи США придется выбирать между переговорами, крахом и отставкой.