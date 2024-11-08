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Медведчук рассказал, как Зеленский будет пытаться «понравиться Трампу»

Медведчук заявил, что Зеленский притворится миротворцем после избрания Трампа

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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется притвориться миротворцем после победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в США. Об этом в авторской колонке на платформе «Смотрим.ру» написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он обратил внимание, что украинский лидер одним из первых «побежал поздравлять» экс-хозяина Белого дома с избранием на второй срок.

«Зеленский уже примеряет на себя одежды миротворца и репетирует перед зеркалом американскую улыбку, стараясь понравиться Трампу», — говорится в статье.

При этом Медведчук подчеркнул, что в стремление президента Украины к завершению боевых действий против РФ уже никто не верит. То же касается политики всего коллективного Запада.

Также глава движения отметил, что Украина занимает исторически русские земли. В связи с этим вопросы о том, хотят ли те или иные регионы войти в состав РФ, надо задавать местным жителям, а не западным государствам.

«Неудачи <...> на поле боя заставляют западные страны сомневаться в необходимости дальнейшей помощи Украине. <...> Вариант с выходом <...> на границы 1991 года выглядит все менее вероятным, что порождает дискуссии <...> о целесообразности продолжения поставок оружия», — отмечается в публикации.

По словам Медведчука, в подобной ситуации Зеленский может только «играть оскорбленную гимназистку», которую соблазнили и потом бросили. Чтобы добиться продолжения помощи со стороны США, президент Украины будет использовать все возможные способы — от просьб до шантажа. Но шансов на победу в противостоянии с Москвой у Киева в любом случае нет, резюмировал глава движения.

Ранее украинский лидер заявил о готовности обсудить с Трампом быстрое прекращение огня.

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