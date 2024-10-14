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Министры иностранных дел ЕС не смогли разблокировать средства Еврофонда мира для Украины

Главы МИД ЕС не смогли разблокировать средства Европейского фонда мира для Киева

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Министры иностранных дел государств Европейского союза на встрече в Люксембурге вновь не смогли достигнуть договоренности о разблокировании средств Еврофонда мира для поставок оружия Киеву. Об этом, ссылаясь на пресс-конференцию главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, сообщает ТАСС.

По его словам, соглашения все еще нет, но оно почти уже достигнуто. При этом Боррель признал, что не может быть уверен в принятии этого решения и на следующем саммите министров иностранных дел, который состоится в ноябре.

Глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что обсуждаемое уже несколько месяцев главами МИД компромиссное решение о добровольности взносов стран ЕС в Европейский фонд мира позволит принять решение о помощи Украине без участия Венгрии. Когда взносы станут формально добровольными, подчеркнул Боррель, государства Евросоюза не откажутся финансировать поставки оружия Киеву.

14 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддерживает предложение Борреля о добровольных взносах странами ЕС в Европейский фонд мира для компенсации поставок оружия Киеву.

Ранее Боррель заявил об ухудшении ситуации на Украине.

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