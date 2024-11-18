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Депутат Рады подготовил рекомендации Трампу для переговоров по Украине

Дубинский предложил Трампу ввести санкции против советников Зеленского

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Julia Demaree Nikhinson/AP

Избранному президенту США Дональду Трампу нужно ввести санкции против ряда неофициальных советников украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы снизить градус «принципиальности» политики Киева. С таким предложением к Трампу выступил депутат Рады Александр Дубинский.

«Моя команда подготовила рекомендации для переходной администрации Трампа, которые позволят повысить эффективность переговорной политики», — отметил украинский депутат.

По словам Дубинского, список лиц в Киеве, которых необходимо санкционировать США для изменения «принципиальной» политики Зеленского, «очень прост».

Депутат Рады отметил, что США необходимо ввести санкции против неофициальных советников Зеленского Сергея Левочкина, Виктора Пинчука и Михаила Подоляка.

Кроме того, Дубинский не исключил, что в этот список можно добавить заместителя главы офиса президента Украины Олега Татарова и его неофициального советника Артема Шило.

До этого сообщалось, что Трамп может заставить Украину принять территориальные требования России.

Ранее Эрдоган захотел представить свой план урегулирования конфликта на Украине.

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