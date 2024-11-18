Депутат Рады подготовил рекомендации Трампу для переговоров по Украине

Избранному президенту США Дональду Трампу нужно ввести санкции против ряда неофициальных советников украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы снизить градус «принципиальности» политики Киева. С таким предложением к Трампу выступил депутат Рады Александр Дубинский.

«Моя команда подготовила рекомендации для переходной администрации Трампа, которые позволят повысить эффективность переговорной политики», — отметил украинский депутат.

По словам Дубинского, список лиц в Киеве, которых необходимо санкционировать США для изменения «принципиальной» политики Зеленского, «очень прост».

Депутат Рады отметил, что США необходимо ввести санкции против неофициальных советников Зеленского Сергея Левочкина, Виктора Пинчука и Михаила Подоляка.

Кроме того, Дубинский не исключил, что в этот список можно добавить заместителя главы офиса президента Украины Олега Татарова и его неофициального советника Артема Шило.

До этого сообщалось, что Трамп может заставить Украину принять территориальные требования России.

Ранее Эрдоган захотел представить свой план урегулирования конфликта на Украине.