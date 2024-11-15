В Абхазии оппозиция предложила премьеру стать исполняющим обязанности президента

В Абхазии оппозиция и власти в настоящее время обсуждают кандидата на должность исполняющего обязанности президента республики. Об этом заявил оппозиционный депутат Кан Кварчия, выступая перед протестующими, которые находятся у здания администрации президента в Сухуме, сообщает РИА Новости.

По его словам, власти предлагают в качестве и.о. главы государства назначить вице-президента Бадру Гунба, и «нашего человека в кабинет министров».

«Оппозиция предлагает назначить на должность и.о. президента спикера парламента Лашу Ашубу. Или второй вариант – уйдут все, а перед этим президент назначает компромиссную фигуру премьер-министром, и он будет исполнять обязанности главы государства», — сказал Кварчия.

Он добавил, что оппозиция продолжает переговоры с властями.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства.

Ранее в Госдуме объяснили, почему протесты в Абхазии не получается урегулировать.