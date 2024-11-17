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В США рассказали, как Байден хочет подставить Трампа

Профессор Миршаймер: Байден хочет переложить вину за поражение Украины на Трампа

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Evan Vucci/Pool/Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует активно поддерживать Украину, чтобы ее неминуемое падение испортило будущее президентство избранного лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Duran.

«Лучшим исходом для Трампа будет, если Украина проиграет в конфликте до его вступления в должность. Если Украина рухнет в его президентство, то Трампа обвинят в ее поражении», — заявил он.

По словам профессора, команда Байдена делает все, чтобы Украина смогла продержаться до 20 января. Он добавил, что Трамп не сможет завершить конфликт из-за отказа от базовых условий российской стороны, среди которых полный нейтралитет Киева и признание новых регионов и Крыма частью России. Миршаймер добавил, что проблему усугубят воинствующие «политики-ястребы», которые есть в администрации Трампа.

До этого помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что действующий лидер США Джо Байден обсудит с коллегами из Евросоюза на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро возможности укрепления позиций Украины в преддверии инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее Зеленский прокомментировал план Трампа по Украине.

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