В США рассказали, как Байден хочет подставить Трампа

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует активно поддерживать Украину, чтобы ее неминуемое падение испортило будущее президентство избранного лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Duran.

«Лучшим исходом для Трампа будет, если Украина проиграет в конфликте до его вступления в должность. Если Украина рухнет в его президентство, то Трампа обвинят в ее поражении», — заявил он.

По словам профессора, команда Байдена делает все, чтобы Украина смогла продержаться до 20 января. Он добавил, что Трамп не сможет завершить конфликт из-за отказа от базовых условий российской стороны, среди которых полный нейтралитет Киева и признание новых регионов и Крыма частью России. Миршаймер добавил, что проблему усугубят воинствующие «политики-ястребы», которые есть в администрации Трампа.

До этого помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что действующий лидер США Джо Байден обсудит с коллегами из Евросоюза на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро возможности укрепления позиций Украины в преддверии инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее Зеленский прокомментировал план Трампа по Украине.