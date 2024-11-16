Япония передаст Украине технику для совместной выработки электроэнергии

Токио пообещал передать Киеву крупногабаритные трансформаторы, когенерационные турбины для совместной выработки электрической и тепловой энергии, малогабаритные генераторы для распределенной энергетики, заявил министр иностранных дел Японии Такэси Ивая. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Ивая в рамках встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой договорились укреплять сотрудничество между государствами, а также обмениваться информацией в сфере безопасности.

Стороны подтвердили намерение провести осенью 2025 года в Японии конференцию по разминированию, а также договорились о визите в Токио вице-премьера Юлии Свириденко и ускорении переговоров о пересмотре инвестиционного соглашения.

16 ноября Ивая неожиданно прибыл на Украину.

Kyodo допускает, что целью визита является демонстрация Украине поддержки со стороны Японии на фоне сообщений о том, что северокорейские военные якобы участвуют в боевых действиях на стороне России в СВО. Это первый визит Иваи в республику после его назначения на пост главы МИД Японии 1 октября.

Ранее в Японии рассказали, каких решений ждут от Трампа по отношению к Украине.