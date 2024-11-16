Захарова призвала ФРГ лишить Гитлера статуса почетного гражданина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала Германию снять с лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера и других нацистских преступников статус почетных граждан некоторых городов.

«Не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почётных граждан?» — отметила она.

По ее словам, многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса «почетных граждан».

Она отметила, что около четырех тысяч населенных пунктов наделили Гитлера таким статусом, те из них, что после Второй Мировой войны вошли в состав ГДР лишили его такого статуса.

«Что касается территории бывшей Западной Германии, то во многих городах наряду с действительно выдающимися уроженцами поминают и Гитлера», — отметила Захарова и призвала отменить данный статус.

В октябре Мария Захарова высказала мнение, что в Германии полном ходом идет реабилитация нацизма. Также Захарова добавила, что Германия отрицает факт сотрудничества» украинских националистов с Третьим рейхом под руководством Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны.

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