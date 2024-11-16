В США рассказали, при каком условии утратят интерес к торговой сделке с Британией

США будут менее заинтересованы в заключении соглашения о свободной торговле с Великобританией в случае ее сближения с Евросоюзом. Об этом сообщил советник избранного президента страны Дональда Трампа по экономическим вопросам Стивен Мур, передает газета Times.

«Я всегда говорил, что Британия должна решить, хочет ли она двигаться в сторону европейской социалистической модели или американского свободного рынка», — заявил он.

По словам советника, Британия больше склоняется к европейской модели, из-за чего Вашингтон в будущем будет менее заинтересован в заключении соглашения о свободной торговле.

По данным газеты, Трамп пообещал ввести всеобъемлющие пошлины до 20% на товары, импортируемые в США, что, скорее всего, спровоцирует глобальную торговую войну и нанесет значительный экономический ущерб Великобритании.

Заключение торгового соглашения с США являлось одним из обещаний ранее правившей в Великобритании Консервативной партии при победе на выборах в 2019 году.

Ранее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что Великобритании стоит поработать над отношениями с Евросоюзом.