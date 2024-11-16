Украинскую государственность могут спасти референдум и изменения в конституцию. Об этом заявил глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, передает ТАСС.

«Украинскую государственность может спасти референдум», — заявил он.

По словам политика, действующие власти должны предложить украинцам выбор в форме государственного правления. Помимо этого, жители должны иметь возможность определить базовые принципы нового государственного устройства, включая защиту русского языка, а также общин и вероисповедания.

Глава крымского парламента отметил, что изменения в конституции страны должны касаться утверждения новых границ государства, в которую не будут входить Крым, Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики. Он добавил, что любые другие способы решения вопроса будут «обречены на провал».

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на следующей неделе представит новый «план действий». Документ будет состоять из 10 пунктов, в том числе посвященных безопасности и производству вооружений.

Ранее Блинкен рассказал о работе над выполнением «плана победы» Зеленского.