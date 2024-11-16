Названы причины ухудшения отношений между США и странами глобального Юга

Американские власти проводили неэффективную политику для укрепления связей со странами глобального Юга, из-за чего влияние США в регионе заметно ослабло. Об этом пишет журнал Foreign Affairs (FA).

В материале отмечается, что Вашингтон потерпел неудачу при выстраивании отношений с соответствующими государствами по нескольким причинам. Одна из них заключается в разнице между позициями США по российской операции на Украине и израильской операции в секторе Газа, что стало свидетельством «лицемерия» американского руководства.

Кроме того, в период пандемии коронавируса в странах глобального Юга начали говорить о «вакцинном национализме государств с развитой экономикой». Также из-за отказа Вашингтона от свободной торговли с данными державами сократился их доступ к рынкам сбыта.

Еще одной причиной для ухудшения отношений между США и странами глобального Юга стало нежелание американской администрации активнее принимать участие в работе в многосторонних форматах. Из-за этого вырос интерес соответствующих государств к взаимодействию в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По мнению журналистов, победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США лишь «повысила ставки» в их отношениях со странами глобального Юга. В частности, из-за планов будущего главы государства в следующие четыре года придерживаться жесткой экономической и миграционной политики.

«Он (Трамп — «Газета.Ru») может подтолкнуть страны глобального Юга и развивающиеся институты к тому, чтобы противостоять США способами, которые нанесут ущерб американским интересам», — подчеркивается в статье.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о намерении построить лучший мир со странами глобального Юга.