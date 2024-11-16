Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы причины ухудшения отношений между США и странами глобального Юга

FA: влияние США в странах глобального Юга ослабло из-за неэффективной политики

close
Gene J. Puskar/AP

Американские власти проводили неэффективную политику для укрепления связей со странами глобального Юга, из-за чего влияние США в регионе заметно ослабло. Об этом пишет журнал Foreign Affairs (FA).

В материале отмечается, что Вашингтон потерпел неудачу при выстраивании отношений с соответствующими государствами по нескольким причинам. Одна из них заключается в разнице между позициями США по российской операции на Украине и израильской операции в секторе Газа, что стало свидетельством «лицемерия» американского руководства.

Кроме того, в период пандемии коронавируса в странах глобального Юга начали говорить о «вакцинном национализме государств с развитой экономикой». Также из-за отказа Вашингтона от свободной торговли с данными державами сократился их доступ к рынкам сбыта.

Еще одной причиной для ухудшения отношений между США и странами глобального Юга стало нежелание американской администрации активнее принимать участие в работе в многосторонних форматах. Из-за этого вырос интерес соответствующих государств к взаимодействию в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По мнению журналистов, победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США лишь «повысила ставки» в их отношениях со странами глобального Юга. В частности, из-за планов будущего главы государства в следующие четыре года придерживаться жесткой экономической и миграционной политики.

«Он (Трамп — «Газета.Ru») может подтолкнуть страны глобального Юга и развивающиеся институты к тому, чтобы противостоять США способами, которые нанесут ущерб американским интересам», — подчеркивается в статье.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о намерении построить лучший мир со странами глобального Юга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами