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Мировым лидерам посоветовали реже встречаться с Зеленским

Экс-советник Кучмы: лидерам стран мира следует сократить общение с Зеленским

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Leah Millis/Reuters

Официальным лицам из разных стран мира стоит реже общаться с украинским лидером Владимиром Зеленским, если они хотят избежать несчастных случаев или катастроф национального масштаба. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, в последнее время звать Зеленского на какие-либо заседания стало «немодно». Более того, многие государственные деятели начали связывать подобные встречи с опасностью.

«Вот [глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп] Боррель приехал к [Владимиру] Зеленскому, и [испанский город] Малагу затопило. <...> На Испанию просто как ящик Пандоры открылся», — отметил эксперт.

Он добавил, что даже 81-летний президент США Джо Байден начал более четко излагать свои мысли после того, как перестал контактировать с украинским лидером.

На этом фоне бывший советник Кучмы обратился к государствам, где после визита Зеленского происходили какие-либо неприятности. Соскин порекомендовал таким странам и остальным державам мира подумать над тем, чтобы исключить действующего президента Украины из своей политической повестки.

Ранее французский политик призвал срочно остановить безумие Зеленского.

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