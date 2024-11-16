СМИ сообщили о страхе критиковавших Трампа американских чиновников

Американские чиновники, критиковавшие избранного президента США Дональда Трампа, начали готовиться к возможным арестам. Об этом сообщила газета The Guardian.

По информации журналистов, политические оппоненты будущего хозяина Белого дома не исключают «довольно сюрреалистичных сценариев» развития событий после его инаугурации. В том числе они допускают, что критиковавшие Трампа государственные служащие подвергнутся «открытому насилию».

В частности, в материале приводятся слова члена нижней палаты конгресса США от штата Калифорния Джареда Хаффмана. Парламентарий заявил, что многие его коллеги живут в условиях «постоянной угрозы насилия» по отношению к ним самим и членам их семей.

«Настали темные времена», — подчеркнул законодатель.

10 ноября газета The Washington Times написала, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США опасаются массовых увольнений из-за победы Трампа на выборах президента. Как рассказали источники издания, будущий хозяин Белого дома способен «разнести ведомство в щепки». Из-за этого около 50 старших руководителей ФБР готовятся писать заявление на увольнение по собственному желанию.

Ранее журналисты узнали о наличии у Трампа списка людей, которым он собирается отомстить после инаугурации.