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Стало известно, зачем Зеленскому нужен новый «план действий»

Аналитик Михайлов: Зеленский с помощью «плана действий» хочет напомнить о себе

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разработке нового «плана действий», так как хотел напомнить о себе. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, пишет ТАСС.

Он выразил уверенность, что украинский лидер стремится заполнить информационный вакуум, который образовался на Украине после победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в США.

По мнению эксперта, в Киеве могут быть обеспокоены из-за кандидатов на ответственные посты в американской администрации, так как никто из соответствующих людей не демонстрирует достаточного интереса к его проблемам. Более того, сам избранный президент США призывал к немедленному завершению боевых действий.

«Здесь я не вижу для Зеленского других вариантов действий, [кроме] как постоянно напоминать потребителям информационного продукта, который исходит с Украины, о том, что он еще есть на этом свете и чем-то там еще руководит», — резюмировал Михайлов.

14 ноября Зеленский рассказал, что на следующей неделе представит новый «план действий». Документ будет состоять из 10 пунктов, в том числе посвященных безопасности и производству вооружений.

Ранее украинского лидера заподозрили в желании притвориться миротворцем после избрания Трампа.

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