Оппозиция в Абхазии прекратила переговоры с властями республики

Представители оппозиции в Абхазии прекратили переговоры с властями республики и планируют наращивать свои силы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оппозиционного депутата Кана Кварчию.

«Мы закрываем все переговорные процессы. Мы стоим на своем месте», — сказал Кварчия.

По словам оппозиционера, к утру оппозиция должна будет сформировать все нужные силы.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает прежде всего соглашение о российских инвестициях в республику — оно предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства.

Ранее оппозиция Абхазии дала президенту час на сложение полномочий.