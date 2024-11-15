Президент Абхазии отказался уйти в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что он и члены правительства республики не уйдут в отставку. Соответствующее заявление он сделал, обращаясь к своим сторонникам, сообщает ТАСС.

«Я остаюсь в Абхазии и буду работать, как и прежде», — сказал глава республики.

Он также отметил, что вице-президент, премьер-министр и члены правительства страны также находятся на местах и продолжат работать дальше.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию Бжании и потребовали отставки президента.

Ранее в Госдуме объяснили, почему протесты в Абхазии не получается урегулировать.