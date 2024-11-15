Оппозиционеры в Сухуме сорвали табличку с именем президента

Протестующие в Сухуме сорвали табличку с именем и фамилией президента Абхазии, вынесли ее из здания администрации лидера и выставили перед зданием парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть ратификацию скандального инвестиционного договора с Россией. Оппозиция посчитала, что он не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента и потребовали отставки главы государства.

Ранее увеличилось число пострадавших при штурме парламента Абхазии.