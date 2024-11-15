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В Абхазии члены парламента вышли к митингующим

Депутаты и члены кабмина Абхазии вышли на переговоры с митингующими

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РИА Новости

Депутаты парламента и члены кабинета министров Абхазии вышли для переговоров к митингующим, собравшимся вокруг комплекса правительственных зданий. Об этом сообщило ТАСС.

Представители власти республики находятся на территории вокруг комплекса правительственных зданий, где общаются с митингующими представителями оппозиции.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

На фоне давления и возобновления протестов парламент отменил проведение сессии. После этого у здания парламента начались столкновения протестующих с силовиками.

Действия митингующих, подчеркнула оппозиция в своем заявлении, не направлены против российско-абхазских отношений. Она считает, что президент республики Аслан Бжания может использовать это соглашение в своих корыстных целях.

Ранее сообщалось, что силовики перешли на сторону протестующих в Абхазии.

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