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Оппозиция Абхазии обвинила президента в «узурпации природных ресурсов и богатства» страны

«Республика»: оппозиция обвинила главу Абхазии в узурпации природных богатств

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Анжела Кучуберия/ТАСС

Протест в Сухуме у здания парламента не направлен против отношений России и Абхазии, целью протестов является защита национальных интересов и природных богатств страны от президента Аслана Бжании. Об этом утверждается в заявлении оппозиции, которое представлено изданием «Республика».

«Сегодня митингующие собрались у здания Парламента не для того, чтобы выступать против наших союзников, а чтобы защитить национальные интересы Абхазии, ее природные ресурсы и богатства, которые Бжания пытался узурпировать ради личной выгоды», — говорится в заявлении.

Как утверждают оппозиционеры, президент республики Бжания стремится использовать отношения между Россией и Абхазией в своих корыстных интересах, «манипулируя ими ради укрепления своего режима».

«Мы неоднократно предупреждали, что такая риторика и откровенная ложь, которой не стеснялся прибегать Бжания, могут повлиять не на отношения с Россией, а скорее — на внутреннюю ситуацию в Абхазии», — отметила оппозиция.

В центре столицы Абхазии — Сухуме — оппозиция протестует против ратификации «межведомственного соглашения с РФ об инвестиционной деятельности». Соглашение предусматривает значительные льготы для российских инвесторов. Протестующие увидели в договоре ущемление интересов абхазского малого и среднего бизнеса, прежде всего в сфере туризма — он приносит стране до трети всех доходов бюджета. В акции участвуют несколько тысяч человек. Силовики применили газ, звучат выстрелы. Главврач скорой помощи Сухума заявил о двух пострадавших.

Ранее в Абхазии ряд депутатов покинули здание парламента на фоне протестов.

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