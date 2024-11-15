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МИД призвал ХАМАС освободить удерживаемых в Газе россиян

МИД России призвал освободить россиян Труфанова и Харкина, удерживаемых в Газе

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия призывает незамедлительно освободить граждан Российской Федерации Александра Труфанова и Максима Харкина, которых удерживает группировка ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Она отметила, что в плену у ХАМАС остается более ста человек.

«Захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чем не повинных людей не может быть ничем оправдано», — сказал дипломат.

Захарова указала, что тема освобождения заложников «является приоритетной» в контактах российской стороны с представителями политического крыла ХАМАС и других организаций Палестины.

Она добавила, что политико-дипломатические методы — это наиболее эффективные в деле решения проблемы заложников.

«Благодаря предпринятым настойчивым усилиям на свободу вышли российские граждане Елена Труфанова и Ирина Татти, а также Рон Кривой», — сказала Захарова.

13 ноября спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Россия получала просьбы от друзей в европейских странах помочь в освобождении удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников.

Ранее Трамп и Байден договорились решить вопрос с заложниками ХАМАС за пару месяцев.

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