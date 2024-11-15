Представитель будущей администрации Трампа оказался в базе «Миротворца»

Выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра здравоохранения США Роберт Кеннеди – младший попал на украинский экстремистский сайт «Миротворец», он стал вторым представителем будущей администрации Трампа, чей профиль находится в списках сайта. Об этом сообщает ТАСС.

В базе украинского сайта будущий министр здравоохранения США обвиняется в отрицании права Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, говорится, что Кеннеди-младший якобы участвовал в «информационных мероприятиях России».

На сайте также фигурирует Тулси Габбард, которую Трамп предложил на пост главы Национальной разведки.

До этого Трамп предложил Роберта Кеннеди — младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб.

Кеннеди-младший намеревался участвовать в президентских выборах как независимый кандидат, но в итоге приостановил свою кампанию и поддержал Трампа.

Ранее Трамп назначил «пограничного царя» в свою администрацию.