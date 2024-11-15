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Премьер Грузии не исключил скорого завершения конфликта на Украине

Кобахидзе: конфликт на Украине может закончиться через несколько месяцев

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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Перезагрузка отношений Грузии с Западом остается приоритетом для внешней политики страны, нормализации отношений может поспособствовать завершение конфликта на Украине, что может произойти уже «в ближайшие месяцы». Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит «Интерфакс».

«Перезагрузка отношений с США и Евросоюзом остается для нас главным приоритетом», — подчеркнул он.

Кобахидзе не захотел вдаваться в подробности процесса нормализации отношений между Грузией и Западом, но отметил, что скоро будут ощутимые результаты в этом направлении.

По словам главы грузинского кабмина, для перезагрузки отношений Тбилиси со странами Запада остается еще один вопрос — завершение конфликта на Украине.

«Возможно, это произойдет уже в ближайшие месяцы», — подчеркнул он.

До этого избранный президент США Дональд Трамп пообещал «усердно» работать над урегулированием конфликта на Украине.

Ранее Трамп отказался взять в администрацию главу JPMorgan, поддерживающего Киев.

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