Президент Украины Владимир Зеленский должен помнить о том, что его время на исходе. Об этом в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

«Время для ВСУ, Зеленского и западных преступников вышло», — сказал он.

По словам Малинена, украинский конфликт является прокси-войной, которая стала эпической катастрофой для НАТО.

Профессор также отметил, что решения для этого конфликта есть, но они «нестандартные».

До этого бывший советник Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский планирует покинуть Украину из-за успехов Вооруженных сил России. Эксперт отметил, что глава украинского государства уже перевел свои миллиарды на зарубежные счета и купил недвижимость в Италии и США. По словам Макгрегора, бегство лидеров киевского режима пройдет в соответствии с «афганским сценарием» 2021 года. При этом экс-советник Пентагона отметил, что еще до этого сценария руководство ВСУ может осуществить государственный переворот и свергнуть Зеленского.

Ранее бывший агент ЦРУ заявил, что Зеленского ликвидируют, так как он уже не нужен США.