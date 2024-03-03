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Экс-агент ЦРУ заявил, что Зеленского и Буданова ликвидируют, так как они уже не нужны США

Экс-разведчик Джонсон: Зеленского и Буданова ликвидируют, они уже не нужны США

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и начальника военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) скоро ликвидируют, поскольку они больше не нужны Вашингтону.

По словам экс-агента, у США длинная история соглашений с людьми, которые достойны порицания и презрения. Когда такие личности становятся ненужными, Вашингтон от них избавляется. Поэтому скоро Зеленский и Буданов обнаружат, что больше не нужны Западу.

Джонсон подчеркнул, что несмотря на то, что глава ЦРУ Билл Бернс полетел в Киев и заверил украинское руководство в американской поддержке, «когда придет время нажать на курок, на него нажмут». Президент Украины, если ему повезет, выживет и спасется бегством. Но, по мнению Джонсона, Зеленского с большой вероятностью ликвидируют.

До этого экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что украинские бизнесмены, крупные политики и олигархи бросили Зеленского и перешли на сторону бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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