Президент Украины Владимир Зеленский планирует покинуть страну из-за успехов Вооруженных сил РФ. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Мы знаем, что Зеленский собрал чемоданы, перевел свои миллиарды на банковские счета в такие страны, как Кипр, Албания и Швейцария, он купил недвижимость в Италии, у него есть квартира здесь во Флориде, недалеко от Орландо. Он готов к побегу», — сообщил американский полковник.

По словам Макгрегора, бегство лидеров киевского режима пройдет в соответствии с «афганским сценарием» 2021 года. При этом экс-советник Пентагона отметил, что еще до этого сценария руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) может осуществить государственный переворот и свергнуть Зеленского.

9 августа председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что бойцы ВСУ, которые не желают отдавать свои жизни за режим Зеленского, могут стать средой для военных путчей. Медведчук добавил, что смены власти нужно ждать «вовсе не в Москве, а в Киеве», отметив, что на сегодняшний день солдаты массово дезертируют из украинской армии.

Ранее СБУ заявила о предотвращении попытки госпереворота в Киеве.