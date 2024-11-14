Парламент Литвы избрал нового спикера

Сейм (парламент) Литвы нового созыва избрал своим спикером бывшего премьер-министра, председателя входящей в правящую коалицию партии «Во имя Литвы» Саулюса Сквернялиса. Об этом сообщает Sputnik Литва, ссылаясь на пресс-службу кабинета министров балтийской республики.

По информации пресс-службы, за кандидатуру политика проголосовали 107 депутатов сейма, 19 проголосовали против, десять воздержались. Один бюллетень был испорчен.

Как отмечается, в парламенте нового созыва будет действовать правящая коалиция, которая состоит из трех партий — выигравшая выборы в парламент Социал-демократическая партия Литвы с 52 мандатами, партия «Заря Немана» с 20 мандатами и «Во имя Литвы» с 14 представителями.

До этого премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что победа оппозиции на выборах в сейм является закономерной.

Глава правительства выразила несогласие с мнением избирателей, заявив, что кабмин завершает свою работу с наилучшим положением в экономике за все время. При этом она подчеркнула, что такова воля избирателей.

Ранее Россия победила Литву при голосовании на Генассамблее ООН.