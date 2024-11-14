Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Парламент Литвы избрал нового спикера

Парламент Литвы нового созыва избрал экс-премьера Сквернялиса своим спикером

close
Ints Kalnins/Reuters

Сейм (парламент) Литвы нового созыва избрал своим спикером бывшего премьер-министра, председателя входящей в правящую коалицию партии «Во имя Литвы» Саулюса Сквернялиса. Об этом сообщает Sputnik Литва, ссылаясь на пресс-службу кабинета министров балтийской республики.

По информации пресс-службы, за кандидатуру политика проголосовали 107 депутатов сейма, 19 проголосовали против, десять воздержались. Один бюллетень был испорчен.

Как отмечается, в парламенте нового созыва будет действовать правящая коалиция, которая состоит из трех партий — выигравшая выборы в парламент Социал-демократическая партия Литвы с 52 мандатами, партия «Заря Немана» с 20 мандатами и «Во имя Литвы» с 14 представителями.

До этого премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что победа оппозиции на выборах в сейм является закономерной.

Глава правительства выразила несогласие с мнением избирателей, заявив, что кабмин завершает свою работу с наилучшим положением в экономике за все время. При этом она подчеркнула, что такова воля избирателей.

Ранее Россия победила Литву при голосовании на Генассамблее ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами