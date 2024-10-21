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В Иране заявили об отказе от ядерного оружия

Спикер МИД Ирана Багаи заявил о принципиальном отказе страны от ядерного оружия

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ADMMA/Reuters

Иран принципиально отказался от использования оружия массового уничтожения, включая ядерное оружие. Заявление было сделано официальным представителем МИД страны Эсмаилом Багаи на брифинге, передает ТАСС.

«Это решение основывается на фетве верховного лидера [аятоллы Али Хаменеи]. Обсуждение [изменения ядерной доктрины Тегерана] в иранской и зарубежной прессе не оказывает никакого влияния на эту позицию», — подчеркнул дипломат.

До этого в МИД Ирана сообщили, что Тегеран определил цели для ответа при ударе Израиля на ракетный обстрел страны.

1 октября Иран выпустил по Израилю около ста ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Израиль обещал ответить на атаку. Президент США Джо Байден заявил журналистам, что в Вашингтоне знают подробности ответа Израиля на ракетный удар Ирана. Россия предостерегла Израиль даже от гипотетической возможности атаки на иранские ядерные объекты.

Ранее Иран начал строить стену на границе с Афганистаном и Пакистаном.

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