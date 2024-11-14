В Раде сообщили, что Зеленский с 2019 года проигнорировал почти 50 законов

Президент Украины Владимир Зеленский с 2019 года никак не отреагировал почти на 50 принятых парламентом законов, тем самым нарушив конституцию страны. Об этом сообщила депутат Рады Ирина Геращенко, передает РИА Новости.

«По конституции у президента есть 15 дней, чтобы подписать или ветировать (наложить вето - прим. ред.) принятый Радой закон. Однако и Зеленский, и его предшественники часто нарушали эту норму», — заявила она.

По словам Геращенко, число проигнорированных украинским лидером законов достигло критических масштабов. Политик добавила, что на данный момент не подписаны более 30 законов, которые были приняты депутатами в феврале 2022 года. В общей сложности, по словам депутата, Зеленский не подписал и не принял 47 законов, часть из которых инициировал парламент и правительство, а также сам Зеленский.

До этого британский журнал The Economist писал, что в случае президентских выборов на Украине Зеленский, скорее всего, проиграл бы во втором туре экс-главкому ВСУ и послу Украины в Лондоне Валерию Залужному.

Ранее эксперты заявили, что у Зеленского одна цель — дожить до 20 января.