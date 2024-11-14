Штаб Харрис спустя неделю после выборов продолжает собирать деньги

Штаб проигравшей на выборах в США кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис продолжает собирать денежные средства спустя неделю после окончания выборов. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

«Менее чем через неделю после того, как вице-президент признала свое поражение, у нее не только закончились деньги, но она все еще просит еще», — говорится в сообщении телеканала.

Два должностных лица предвыборной кампании заявили, что запросы касаются денег, которые в конечном итоге должны поступить в Национальный комитет Демократической партии для оказания помощи в таких усилиях, как пересчет голосов на уровне штатов, сообщает NBC.

Напоминается, что Харрис всего за несколько месяцев преодолела отметку в $1 млрд, ошеломляющими и рекордными темпами.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в резиденции Трампа возникли проблемы с безопасностью.