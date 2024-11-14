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В Госдуме считают, что запрет на российский СПГ в Германии будет недолгим

Эксперт по энергетике Калачев: Германия ненадолго запретила российский СПГ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Эксперт комитета Госдумы по энергетике, член научно-технического совета Росприроднадзора Андрей Калачев в интервью «Ридусу» прокомментировал решение Германии остановить прием российского сжиженного природного газа (СПГ) на своих терминалах. По мнению специалиста, попытки Берлина запретить поставку энергоносителей из РФ уже не играют роли, поскольку власть в ФРГ в скором времени может смениться.

«Зная общую ситуацию, уверен, что в нынешней ситуации в Германии и мире никто не будет реагировать на подобные заявления. Либо их пропустят, либо обождут некоторое время, потому что в Германии 23 февраля уже будет другое правительство», — сказал Калачев.

Он также напомнил, что объемы продаж российского природного газа в Европу растут, несмотря на санкции.

14 ноября британская газета Financial Times (FT) сообщила, что министерство по делам экономики и защиты климата Германии потребовало от оператора терминалов СПГ отказаться от российского топлива.

В ведомстве заявили изданию, что было бы верно говорить, что Германия не импортирует газ из России. Однако, компания SEFE (Securing Energy for Europe, бывший Gazprom Germania) до сих пор имеет долгосрочный действующий контракт на поставки сжиженного газа с «Ямал СПГ».

Ранее стало известно, что Россия вырвалась в лидеры по темпам роста доли в поставках газа Европе.

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