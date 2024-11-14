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В США заявили о трагедии Украины, ставящей под сомнение ее существование

Responsible Statecraft: демографический кризис угрожает существованию Украины

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Углубление демографического кризиса на Украине грозит уничтожением страны. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft.

«Чем глубже становится демографический кризис в Украине в результате продолжающейся войны с Россией, тем больше пошатывается ее долгосрочная жизнеспособность как государства», — говорится в сообщении издания.

В случае Украины демографические показатели «говорят сами за себя», пишет RS. Согласно отчетам украинских властей, общая численность населения сократилась до 29 миллионов человек в 2023 году по сравнению с 48,5 миллионами в 2001 году.

До этого профессор Хельсинского университета и эксперт по геополитике Туомас Малинен заявлял, что офис украинского президента Владимира Зеленского срывает шансы на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом.

По словам профессора, изменить ситуацию можно только одним способом. Речь идет о признании Киевом и Североатлантическим альянсом своего поражения в конфликте против РФ.

Ранее в Раде заявили о необходимости переговоров с Россией.

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