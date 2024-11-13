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Финский профессор рассказал, кто препятствует миру на Украине

Финский профессор Малинен: офис Зеленского срывает шансы на мир на Украине

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Nathan Howard/Reuters

Офис украинского президента Владимира Зеленского срывает шансы на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом, заявил профессор Хельсинского университета и эксперт по геополитике Туомас Малинен. Пост с соответствующим содержанием появился в его аккаунте на платформе X.

«В настоящее время достичь мира на Украине гораздо сложнее из-за постоянных усилий по эскалации кризиса, предпринимаемых НАТО и офисом Зеленского», — говорится в публикации.

По словам профессора, изменить ситуацию можно только одним способом. Речь идет о признании Киевом и Североатлантическим альянсом своего поражения в конфликте против РФ.

12 ноября старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа и бывший советник командующего Вооруженными силами США в Европе Марк Воейджер выразил уверенность, что избранный американский президент Дональд Трамп после вступления в должность начнет угрожать Украине сокращением «важнейшей помощи» ради завершения боевых действий. Как он сказал, будущий хозяин Белого дома будет стремиться урегулировать конфликт не во имя справедливости, а во имя мира как такового.

Ранее в украинском парламенте выступили за начало переговоров с РФ.

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