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Лукашенко оценил поведение отказавшегося от фото с ним президента Польши

Лукашенко счел пиаром отказ президента Польши от фото с ним на саммите ООН

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президента Польши Анджея Дуду никто не заметил на климатическом саммите ООН (COP-29) в Баку, поэтому он начал «пиариться», утверждая, что якобы не захотел присутствовать на совместном фото участников мероприятия. Так соответствующее решение польского лидера прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Sputnik.Беларусь».

«Видит он, что его не заметили, и он начал пиариться, что не пошел фотографироваться. Ну и не ходи. Господи, кто тебя там ждал», — сказал глава государства.

До этого сообщалось, что президент Польши отказался присутствовать на совместном фото участников климатического саммита ООН (COP-29), проходившего в Баку, из-за присутствия в кадре Лукашенко.

Год назад президенты трех европейских государств также отказались от совместного фотографирования с белорусским коллегой Александром Лукашенко в рамках конференции ООН по изменению климата COP28. Делать снимок отказались президент Литвы Гитанас Науседа и его латвийский коллега Эдгар Ринкевич. Кроме того, аналогичное решение принял польский лидер Анджей Дуда.

Ранее в Польше удивились словам Лукашенко о Крыме.

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