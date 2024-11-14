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В Совфеде оценили планы Байдена запросить финансирование Украины на 2025 год

Сенатор Джабаров счел напрасным план Байдена запросить помощь Киеву в 2025 году

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден напрасно собирается запросить у конгресса средства на финансирование Украины в 2025 году. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова помощника главы государства Джейка Салливана о поддержке Киева.

Парламентарий напомнил, что когда Байден стал президентом и назначил Салливана своим помощником, то сложилось впечатление о появлении в Белом доме умного и конструктивно мыслящего человека. Однако это оказалось ошибкой, поскольку Салливан оказался «разжигателем войны, который толком ничего не решал».

«А то, что они пытаются Украине помочь до конца, чтобы оставить о себе добрую память — напрасно они это делают. Я думаю, что даже если будет такое принято решение, то новый состав и Палаты представителей, и Сената потом сможет все это заблокировать. Им покажется, что такое решение навредит национальным интересам США», — сказал Джабаров.

До этого советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден во время личной встречи в Белом доме с избранным президентом Дональдом Трампом подчеркнул, что поддержка Киева остается важным элементом американской национальной безопасности.

Ранее в сенате США допустили увеличение финансирования Украины до возвращения Трампа.

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