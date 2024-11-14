В Кремле пока не возлагают надежд на Трампа

Контактов между Москвой и Вашингтоном пока не было, но повестка потенциальных вопросов для обсуждения обширна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока рано говорить о надеждах. Контактов пока не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли надежда, что с избранием Дональда Трампа на пост президента США будут сняты визовые ограничения с американской стороны для работающих в ООН россиян.

Он отметил, что это не единственный вопрос, который можно ставить перед Вашингтоном. Повестка «вопросов-раздражителей» настолько обширна, что нельзя выделять один вопрос в качестве приоритетного, добавил пресс-секретарь российского президента.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем в рамках поездки в Баку. В ходе встречи российский премьер выразил озабоченность из-за визовых ограничений со стороны Соединенных Штатов, которые препятствуют работе представителей РФ в органах Генассамблеи ООН.

Ранее Лавров заявил, что Россия передает инициативу американской стороне.