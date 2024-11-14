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В Кремле прокомментировали проблему с заправкой самолетов отряда «Россия» за рубежом

Песков о проблеме с заправкой самолета: визиты Путина тщательно прорабатывают

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проблему с заправкой самолетов отряда «Россия» в других странах.

«Безусловно, визиты главы государства прорабатываются самым тщательным образом. В случае возникновения вопросов, это может стать причиной контакта на другом уровне», — сказал представитель Кремля.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью для проекта «Новый мир» с журналисткой Мариной Ким, что в последние годы он сталкивается с трудностями при заправке самолетов летного отряда «Россия» в других странах. Такие проблемы у него возникли, в частности, в ЮАР во время саммита БРИКС и Бразилии. По его словам, в ЮАР практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат стране. В последние годы российская авиационная отрасль живет под санкциями, которые были введены из-за специальной военной операции на Украине. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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