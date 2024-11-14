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В офисе Зеленского предложили США частичную замену военного контингента в Европе

Подоляк: Киев может предложить Трампу частичную замену контингента США в Европе

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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Киев может предложить избранному президенту США Дональду Трампу частичную замену военного контингента США, а также совместную разработку полезных ископаемых. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы повысили военную подготовку и можем предложить Трампу частичную замену американского контингента в разных регионах, в первую очередь в Европе», — сказал он.

Также Подоляк предложил США совместную работу с запасами редких минералов, которые имеются у Украины, таких как литий и титан.

По его словам, власти Украины ожидают от нового президента США ужесточение экономических санкций против России, в частности в нефтяном секторе.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. По его словам, вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Ранее в США рассказали о работе над выполнением «плана победы» Зеленского.

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