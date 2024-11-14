Лавров сообщил о проблемах при заправке самолета из-за санкций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда «Россия» из-за санкций Запада в отношении России. Об этом дипломат рассказал в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.

По словам Лаврова, летом 2023 года, когда ему было поручено представлять президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, возникли проблемы с заправкой самолета для полета обратно в Москву.

Как выяснилось, практически все компании, осуществляющие заправку авиационным топливом, не принадлежат ЮАР.

Лавров отметил, что похожая ситуация с ним была и в Бразилии.

Глава МИД РФ добавил, что на Западе не осознают, что какое-то время другие страны будут вынуждены бояться этих санкций, избегать вторичных наказаний, но у нормальных людей «обида за свой суверенитет крепнет».

22-24 августа 2023 года в столице ЮАР Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС. В рамках мероприятия было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Буэнос-Айрес впоследствии отклонил заявку на вступление.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.