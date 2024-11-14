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Аналитик не исключил визита Трампа в Москву в ближайшее время

Аналитик Озер: Трамп может посетить РФ для обсуждения прекращения огня на Украине

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Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп в ближайшем будущем может посетить Россию и Украину, чтобы убедить стороны согласиться на прекращение огня, поскольку план республиканца не подразумевает подписания мирного соглашения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

По его словам, для осуществления плана по прекращению конфликта Москвы и Киева республиканцу не обязательно вступать в должность главы государства, необходимо убедить заинтересованные стороны. В связи с этим Трамп может посетить Москву и Киев в ближайшем будущем, чтобы обсудить детали прекращения огня, указал эксперт. Он также отметил, что «мирное соглашение все равно не будет подписано, возможно, и необходимости подписывать прекращение огня с какой-либо церемонией не будет».

Озер считает, что Трамп будет настаивать на заморозке конфликта. Речь идет об объявлении бессрочного прекращения огня и приостановке процесса вступления Украины в НАТО, подчеркнул эксперт.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возвращение Дональда Трампа к власти не повлияет на отношение США к ситуации на Украине, Вашингтон стремится сохранить контроль над происходящими событиями.

Ранее в сенате США допустили увеличение финансирования Украины до возвращения Трампа.

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