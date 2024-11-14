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Reuters узнал о планах Трампа уволить высокопоставленных офицеров Пентагона

Reuters: команда Трампа составляет списки офицеров Пентагона на увольнение

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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа готовит список офицеров Пентагона, которых планируется уволить после его вступления в должность 20 января 2025 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

В числе первых претендентов на увольнение — председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Ожидается, что при новой администрации также будут уволены офицеры, связанные с бывшим председателем КНШ Марком Милли, критиковавшим политику Трампа. Он неоднократно критиковал Трампа и недавно назвал избранного президента США «фашистом до мозга костей».

По данным источников, под увольнение попадут «многие офицеры», однако некоторые бывшие и действующие американские чиновники считают, что масштабные кадровые изменения маловероятны. По их мнению, такая перестановка могла бы затруднить работу Пентагона, особенно на фоне продолжающихся конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.

6 ноября издание Politico писало, что у Трампа есть длинный список с именами людей, которым он обещал отомстить в случае возвращения в Белый дом. В него вошли действующий президент США Джо Байден и его сын Хантер, Камала Харрис, Барак Обама, Хиллари Клинтон, Нэнси Пелоси и другие.

Ранее сообщалось, что Трамп выдвинул ведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона.

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