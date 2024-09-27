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Аргентинцы значительно обеднели

В Аргентине за чертой бедности оказались более половины населения страны

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Natacha Pisarenko/AP

В Аргентине за чертой бедности оказались более половины населения страны — 52,2% только в первом полугодии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный институт статистики страны.

«Процент семей, проживающих за чертой бедности, достиг 42,5%, речь идет о 52,9% человек. Среди них 18,1% живут в нищете», — указано в докладе института.

Согласно данным доклада, базовая продуктовая корзина в Аргентине сейчас стоит около $700, а средний доход бедных семей едва дотягивается до отметки в $400. В нищих семьях этот показатель находится в районе $230, а базовая продуктовая корзина для этой категории стоит $350.

По сравнению со вторым полугодием 2023 года уровень бедности вырос на 11,2 процентного пункта, нищеты — на 6,2 процентного пункта.

До этого стало известно, что в Аргентине снизят налог на импорт, который повысил президент Хавьер Милей.

Речь идет о «налоге ради инклюзивной и солидарной Аргентины» (PAIS).

Ранее правительство Аргентины спрогнозировало падение ВВП по итогам года.

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