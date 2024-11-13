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Стало известно о нежелании Мелании Трамп жить в Белом доме

CNN: Мелания Трамп отказалась переезжать в Белый дом из-за сына

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Wilfredo Lee/AP

Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания Трамп не планирует жить в Белом доме после официального вступления супруга в должность. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации журналистов, будущая первая леди страны приняла соответствующее решение в связи с семейными обстоятельствами. В следующие четыре года она намерена большую часть времени проводить в Нью-Йорке и Палм-Бич, расположенном в штате Флорида.

«У Мелании Трамп сформировался круг общения и друзей во Флориде, и она, скорее всего, продолжит проводить там много времени. <...> Источники предположили, что она также проведет значительное количество времени в Trump Tower в Нью-Йорке, чтобы быть рядом со своим сыном Бэрроном [Трампом]», — говорится в материале.

В настоящее время 18-летний сын будущей первой леди учится в Нью-Йоркском университете.

При этом источники утверждают, что Мелания Трамп после инаугурации ее мужа будет присутствовать на важных мероприятиях. Тем не менее от участия в символической встрече с женой действующего главы государства Джо Байдена Джилл Байден она уже отказалась, сославшись на состояние здоровья.

Ранее супруга Дональда Трампа обвинила Федеральное бюро расследований (ФБР) в нарушении ее права на частную жизнь.

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