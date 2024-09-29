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Президент Латвии сломал запястье и пальцы при падении с велосипеда

Президент Латвии Ринкевич сломал запястье и пальцы при падении с велосипеда

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X (Бывший Twitter)

Латвийский президент Эдгар Ринкевич сломал запястье и пальцы на правой руке при падении с велосипеда, передает портал Delfi.

По словам советника президента по коммуникации Мартиньша Дрегериса, травма не скажется на работе политика: он сможет писать и подписывать документы.

Ринкевич упал с велосипеда во время велопробега на участке Олайне-Далбе-Олайне 28 сентября. В больницу он обратился на следующий день. Там у него диагностировали переломы и наложили гипс.

После произошедшего президент написал в X, что его велосезон окончен, а также поблагодарил медиков «за помощь не очень умному пациенту».

Два года назад с велосипеда на глазах у журналистов упал президент США Джо Байден. После падения 79-летнего главу государства окружили агенты секретной службы и помогли ему встать. Байден объяснил, что его обувь зацепилась за педаль, что и привело к произошедшему. После инцидента Байден посетил церковь и несколько раз подпрыгнул, продемонстрировав присутствующим, что не пострадал. Несмотря на это, позднее он внес изменения в конструкцию своего велосипеда, сняв удерживающие ремни, из-за которых упал.

Ранее Шольц опубликовал фото с повязкой на глазу и ссадинами на лице.

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