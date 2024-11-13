Во Франции заявили, что Трамп переложит расходы по восстановлению Украины на ЕС

План избранного президента США Дональда Трампа подразумевает, что бремя расходов на восстановление Украины перейдет Евросоюзу. Об этом сообщает французское издание Valeurs Actuelles.

«План Трампа, оцениваемый в €1000 млрд, предусматривает, что ЕС оплатит усилия по восстановлению», — говорится в статье.

По данным издания, мирный план Трампа будет выгоден для американской стороны, потому что серьезный финансовый урон от помощи Украине получат другие страны, среди которых Германия, Франция и Италия. Журналисты добавили, что странам ЕС будет сложно пережить реконструкцию Украины из-за того, что западные страны пострадали из-за антироссийских санкций и боевых действий в экономической сфере.

В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне заявил, что Европейский союз на фоне до сих пор не озвученных планов по Украине избранного президента США Дональда Трампа должен решить, поддерживать ли Киев «при любом сценарии».

Ранее стали известны дальнейшие планы Байдена по Украине.