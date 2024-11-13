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В МИД РФ не уточнили сроки подписания договора о партнерстве России и Ирана

МИД: сроки подписания всеобъемлющего договора России и Ирана согласовываются

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Shutterstock/FOTODOM

Сроки подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана согласовываются. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Что касается нового межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, он, как вы знаете, готов», — сказала она, комментируя слухи о том, что страны передумали подписывать договор.

По словам Захаровой, его подпишут в ходе двустороннего визита в торжественной обстановке, а сроки согласовываются.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что готовящийся договор станет «серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений».

Иранское информационное агентство IRNA также писало, что новое соглашение России и Ирана станет историческим поворотным моментом в отношениях двух стран.

Посол Ирана ранее сообщал, что данный документ будет готов к подписанию уже в рамках саммита БРИКС в Казани, однако президенты стран договорились о том, что соглашение будет подписано после саммите в ходе отдельного визита иранского лидера в РФ.

Ранее в Иране допустили изменение ядерной доктрины в случае угрозы.

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