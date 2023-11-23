Эксперт заявил о бессмысленности угрозы закрытия Балтийского моря для России

Угрозы «заблокировать» для России Балтийское море в целях ограничения торговли нефтью выше ценового потолка бессмысленны, поскольку основной поток углеводородов из РФ идет через порты в Тихом океане. Об этом в интервью РИАМО заявил заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов.

Он отметил, что нестабильная ситуация на мировом рынке нефти привела к ее удорожанию, что подчеркивает неактуальность потолка в размере $60 за баррель.

«В основном экспорт нефти выше цены потолка идет через тихоокеанский порт Козьмино, тогда как через порты Балтийского и Черного морей идут намного меньшие объемы поставок. Поэтому инициативы, подобные предложению некоторых европейских стран «закрыть» для России Балтийское море, не возымеют должного эффекта», — сказал эксперт.

Он добавил, что для организации поставок углеводородов по ценам выше потолка активно используется теневой танкерный флот.

Как сообщал Spiegel, в октябре 99% российской нефти продавалось по цене выше $60 за баррель. Издание констатировало, что потолок цен на углеводороды из РФ, введенный Западом, не работает.

Потолок цен на российскую сырую нефть на уровне $60 за баррель, согласованный странами Евросоюза и G7, начал действовать 5 декабря 2022 года. При поставках сырья в третьи страны разрешается использовать западное страхование и финансирование, только если грузы продаются по цене в $60 за баррель или ниже. С 5 февраля ограничения введены для нефтепродуктов из РФ.

Ранее в МИД РФ заявили о последствиях закрытия Балтики для России.