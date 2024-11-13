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Умер последний глава комсомола СССР Владимир Зюкин

Умер последний руководитель комсомола СССР Владимир Зюкин

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Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС

Умер последний глава комсомола СССР, бизнесмен Владимир Зюкин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на первого секретаря ЦК ВЛКСМ Виктора Мироненко.

По его словам, Зюкин скончался 12 ноября после долгой и тяжелой болезни. Бизнесмену было 70 лет.

Владимир Зюкин родился 11 мая 1954 года в селе Березники, расположенном в Пермской области. В 1976 году он окончил Брянский институт транспортного машиностроения, получив диплом инженера-механика.

После окончания института Зюкин начал свою трудовую деятельность в качестве бригадира механиков, а затем стал начальником котельной в Снежном леспромхозе объединения «Комсомольсклес» в Хабаровском крае.

В конце 1970-х годов Зюкин начал свою политическую карьеру, заняв должность заведующего отделом комсомольских организаций. В апреле 1990 года он был назначен на пост первого секретаря центрального комитета ВЛКСМ, который был распущен в сентябре 1991 года.

После этого Зюкин стал президентом Фонда международного молодежного сотрудничества. Затем он руководил брокерской компанией «Крэйтон кэпитал», а позже возглавил компанию «Инпред». С 2003 года Зюкин являлся президентом ООО «Пилот менеджмент», занимаясь арендой коммерческой недвижимости.

Ранее стало известно о смерти шеф-повара и журналиста Алексея Зимина.

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